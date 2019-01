Comércio: Europa pode "pressionar" EUA nos serviços

Tamanho do texto

As relações entre a União Europeia e os EUA estão mais tensas desde que se soube da descida de categoria da representação diplomática da comunidade europeia em Washington.

O ex-embaixador da União em Washington, John Bruton, disse à eurorenws que antevê mais hostilidade do presidente Donald Trump, mas que a Europa também pode contra-atacar.

"É óbvio que temos que nos preocupar. Na realidade, estamos a ser ameaças pelo governo norte-americano com mais tarifas sobre as exportações da União Europeia para os Estados Unidos, particularmente na indústria automóvel. Essa indústria é muito importante, não apenas para a Alemanha e para França, mas também para países da Europa central e de leste", explicou o diplomata.

"Esta é, potencialmente, uma situação muito difícil e prejudicial para a Uni´ão Europeia, mas acho que temos de defender os nossos interesses. Temos uma capacidade de pressão considerável porque os EUA exportam muitos serviços”, acrescentou.

A Comissão Europeia pretende obter novo mandato dos Estados-membros para iniciar negociações com os EUA com vista a um acordo de livre comércio, tentando manter a trégua obtida, no verão passado, numa das frentes da guerra comercial de Donald Trump.