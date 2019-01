Sistema europeu eCall pode evitar milhares de vítimas em acidentes

Em média, na Europa, morrem anualmente, 25 mil pessoas, em acidentes rodoviários. O sistema Ecall deverá reduzir a mortalidade nas estradas, sobretudo nas zonas rurais onde se espera um decréscimo de 50% no número de mortos. Em caso de acidente, o Ecall fornece a localização precisa do veículo via satélite. O condutor tem também a possibilidade de carregar num botão.

"É um novo dispositivo de segurança do veículo que se ativa automaticamente em caso de acidente e que fornece aos serviços de emergência a localização exata no sistema Galileo ", explicou Alberto Fernández-Wyttenbach, da Agência Europeia dos Sistemas Mundiais de Navegação por Satélite .

Oportunidades de negócio ligadas ao eCall

Uma empresa de Munique recebeu fundos europeus para a investigação e trabalha agora na área da certificação do sistema eCall.

"Para nós, o Ecall é muito importante. Cerca de 50% do nosso rendimento vem do Ecall. A nossa sede é na Alemanha, mas temos clientes na China, no Japão, na Coreia e no mundo inteiro", contou Martin Grzebellus, diretor da NavCert.