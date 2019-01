Biobancos de tumores ajudam investigação do cancro

O cancro do cólon está a aumentar em toda a Europa. O que torna esta doença tão difícil de diagnosticar e tratar? Como podem os biobancos com dezenas de milhares de amostras de carcinoma ajudar médicos e investigadores a tratar os pacientes?

Para saber conversámos com Herbert Stoeger, chefe do departamento clínico de oncologia da Universidade de Medicina de Graz, e Karine Sargsyan, diretora administrativa do biobanco na Universidade de Medicina de Graz.

Herbert Stoeger: “Há 20 anos, tratávamos apenas o cancro do cólon como um único item. Hoje em dia, sentimos que o cancro do cólon não é um tipo de cancro, mas talvez centenas deles. Aprendemos a tratar individualmente os pacientes com cancro e aprendemos que temos alvos na célula cancerosa que podemos usar no tratamento do cancro. Precisamos de muita informação, e quanto mais pudermos identificar os alvos, melhor podemos identificar os tumores e os pacientes portadores para que possamos otimizar a nossa terapia ”.

Karine Sargsyan: “O cancro do cólon, em concreto, é muito diverso. Tem diferentes estágios, diferentes graus, diferentes estados do receptor, diferentes tipos de resposta a diferentes tratamentos oncológicos. Portanto, com todos estes tipos diferentes, toda diversidade da investigação, podemos encontrar o tratamento exato, particular e muito personalizado para cada paciente. ”