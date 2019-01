"Breves de Bruxelas": Brexit, política fiscal e pesticidas

Um grupo de 129 eurodeputados, de 26 países, liderado pelo vice-presidente do grupo socialista, Josef Wiedenholzer, enviou uma carta aberta aos cidadãos do Reino Unido para que evitem o "desastre do Brexit" sem acordo. A missiva foi publicada na véspera da votação do acordo negociado pela primeira-ministra, Theresa May, na câmara baixa do Parlamento britânico.