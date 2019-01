Sobe o balanço mortal de ataque do al-Shabab

Um sobrevivente diz que "quando estava a ser resgatado" viu várias vítimas, "um corpo que não dava para identificar e dois outros que [a polícia] já tinha identificado", embora ele não soubesse "quem eram".

As autoridades fizeram referência a um "suposto ataque terrorista". Em conferência de imprensa, o chefe da polícia Joseph Boinnet disse tratar-se de um ataque coordenado, envolvendo pelo menos um bombista suicida, e falou em várias vítimas, sem precisar um número.

Matina Stevis-Gridneff, correspondente do Wall Street Journal no Quénia, explica que o ataque ocorreu numa área "bastante requintada" da cidade que também inclui bares e restaurantes, muito popular entre clientes internacionais, bem como a elite e políticos locais. Uma área que, a qualquer hora do dia, conta com uma clientela de luxo".

O grupo "jihadista" Al-Shabab é responsável pelos ataques mais mortíferos dos últimos anos em território queniano: o que fez 148 mortos na Universidade de Garissa em 2015 e o que visou o centro comercial Westgate em 2013, resultando em 67 mortos.