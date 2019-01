Ataque do Al-Shabab em Nairobi provoca pelo menos 15 mortos

Nairobi está em estado de alerta máximo depois do ataque contra um complexo hoteleiro e de escritórios que provocou pelo menos quinze mortos esta terça-feira na capital do Quénia. O atentado, levado a cabo por pelo menos quatro homens armados, foi reivindicado pelo grupo extremista somali Al-Shabab.

O ataque teve início por volta das três da tarde, hora local. Dezasseis horas depois as autoridades quenianas ainda tentavam resgatar alguns feridos no interior do complexo hoteleiro e ainda se ouviam tiros no local, contrariando a versão oficial dos acontecimentos de que a situação estaria completamente controlada. Entre as vítimas mortais contam-se onze quenianos, um britânico e um norte-americano, duas pessoas ainda estão por identificar.