Décima semana de protestos dos "Coletes Amarelos"

Mais um sábado de manifestações, mesmo depois do presidente francês, Emmanuel Macron, ter dado início ao grande debate nacional, com a duração de dois meses, no início da semana.

"O que não é normal, é a desigualdade no nosso país. Com o mesmo talento e com a mesma motivação, duas crianças francesas não vão ter as mesmas oportunidades em famílias ou locais diferentes. É com isto que nos devemos nos indignar - e esta não é uma questão de impostos", disse Macron.

Os presidentes de câmara dizem que se sentiram ignorados e que deviam estar mais envolvidos na tomada de decisões. Macron promete dar atenção a todos os assuntos levantados nos debates.