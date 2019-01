Autoridades britânicas perdem esperança por Sala

As autoridades britânicas admitiram já não ter esperanças de encontrar os dois ocupantes com vida. O futebolista argentino dirigia-se para Cardiff quando o aparelho desapareceu do radar, antes do desaparecimento deixou uma gravação áudio onde admitia medo e referia que se encontrava a bordo de um avião que parecia estar a cair aos pedaços.

Emiliano Sala estava a caminho do Cardiff City depois de ter acertado uma transferência de 17 milhões de euros. O clube da Premier League já veio esclarecer que a viagem foi organizada pelo jogador.

Apesar de nunca ter chegado a representar o Cardiff, o antigo futebolista do Crato não deixou de ser homenageado pelos adeptos. No entanto as cenas mais emotivas vieram de Nantes, clube que o atacante representou durante os últimos quatro anos.