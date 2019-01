Europa centra conversas em Davos

Angela Merkel encheu a plateia do palco principal no Fórum Económico e Social. A conferência da chanceler alemã era a mais aguardada do dia e os desafios que a Europa enfrenta acabaram por marcar as conversas. Seja o Brexit ou os nacionalismos.

Para Kenneth Rogoff, antigo economista-chefe do FMI, a União Europeia está a ser demasiado dura com o Reino Unido e pensar em retirar o centro financeiro de Londres é uma ilusão.

Também em entrevista à Euronews, o ministro italiano das Finanças aproveitou o momento para garantir que, mesmo com um crescimento menor, a Itália vai respeitar o défice.

A reportagem da Euronews mostra-lhe também uma viagem pelos bastidores da cimeira. Conheça alguns participantes, apanhados num percurso turístico de autocarro por Davos.