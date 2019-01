"Black Panther" triunfa nos SAG Awards

Tamanho do texto

Em mais uma etapa do aquecimento para os Óscares, Black Panther foi o maior triunfador nos SAG Awards.

Aquele que é o primeiro filme de super-heróis com um protagonista negro leva para o reino de Wakanda o prémio principal, o de melhor elenco e ainda o de melhores duplos. Os SAG Awards são entregues pela associação norte-americana de atores. São, a par dos globos de ouro, um barómetro para prever o que se pode vir a passar nos Óscares.

Em termos de desempenhos individuais, Glenn Close e Rami Malek confirmaram o favoritismo para os Óscares... Close venceu o prémio de melhor atriz em cinema pela segunda vez, em nove nomeações, e está no topo das apostas para os Óscares pelo desempenho em The Wife. No filme, dirigido por Björn Runge, interpreta o papel da mulher de um escritor, de viagem a Estocolmo para receber o prémio Nobel, quando algumas revelações começam a ser feitas.

Na categoria de melhor ator, também Rami Malek confirmou o favoritismo. Tal como Glenn Close, o norte-americano de origem egípcia fez a dobradinha dos globos de ouro e dos SAG awards e afirma-se como grande candidato ao óscar, com esta interpretação de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody. Até ao dia 24 de fevereiro, em que vão ser entregues as estatuetas douradas, estão abertas as apostas.