"Breves de Bruxelas": Clima, Holocausto, lóbi e Brexit

Pela quarta semana consecutiva, jovens belgas fizeram uma marcha em prol de melhor política para travar as alterações climáticas. Cerca de 27 mil foram para as ruas, um pouco por todo o país, esta quinta-feira, segundo as estimativas da polícia.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: