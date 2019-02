Quem é Nayib Bukele, o favorito à presidência de El Salvador

Tamanho do texto

Este domingo em El Salvador, milhões de eleitores saíram de casa para votar naquele que querem ver como presidente do país.

Quem é o favorito?

Pela primeira vez desde 1992 que o favorito dos candidatos não é nenhuma cara conhecida dos partidos do costume. Nayib Bukele, 37 anos, é o candidato que se destaca nestas eleições presidenciais.

Bukele é ex-presidente da câmara da capital e ex-militante do FMLN, partido socialista de El Salvador, de onde foi expulso pelo Tribunal de Ética do Instituto Político, acusado de violentar os princípios do partido.

Bukele concorre, agora, de forma independente e tudo indica que ganhe com maioria.

A mensagem que passa é a de verdade na política do país, aquela que El Salvador precisa, depois de ver dois ex-presidentes a serem presos por roubar dinheiros públicos.

O candidato apontado como segundo favorito é Carlos Calleja, de 41 anos, da Aliança Republicana Nacionalista, partido de extrema-direita.

Nayib Bukele reuters

El Salvador, da violência à corrupção

O pequena nação da América Central, com 6 milhões de pessoas,vive, desde o fim da guerra civil em 1992, ondas de corrupção na política e de violência nas ruas.

El Salvador chegou a ser considerado o país mais perigoso do mundo em 2015, ano em que a taxa de homicídios aumentou para 104 por cada 100 mil habitantes. Dois anos depois decaiu para 60 mortes por cada 100 mil pessoas, sendo ultrapassado pela Venezuela.