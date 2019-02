A Macedónia assinou, formalmente, os documentos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Continuam os desafios para o Papa Francisco desta vez relacionados com o abuso sexual de freiras da igreja católica e Trump reitera apoio a Guiadó. Estes são alguns dos destaques desta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.