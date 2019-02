Tsipras visita ortodoxos na Turquia

Tamanho do texto

O gesto simbólico marca a visita de Alexis Tsipras à Turquia. Há 86 anos que nenhum líder grego visitava o seminário de Halki, perto de Istambul. Uma escola católica ortodoxa encerrada por ordem de um tribunal turco, ao abrigo da lei do Estado laico.

A reabertura do seminário mantém-se um tema em cima da mesa, principalmente depois de a União Europeia ter acusado a Turquia de condicionar a liberdade de religião e por em causa a entrada do país no bloco comunitário.

Uma questão à qual o presidente Erdogan returque com a possibilidade de os muçulmanos poderem escolher os intérpretes do Islão, na região grega da Trácia Ocidental.

Fundada em 1844, a Escola Teológica de Halki foi o centro de estudos de muitos líderes ortodoxos, entre os quais o Patriarca Vartholomaios, atual líder espiritual de mais de 250 milhões de cristãos ortodoxos em todo o mundo.

Com a visita de Tsipras, a comunidade grega ortodoxa vê reacender a esperança de ver o seminário reaberto.