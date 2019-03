Oposição pode conquistar câmara de Ancara

Domingo foi dia de eleições locais na Turquia numa altura em que o país atravessa um período de incerteza económica.

Com mais de 40% das urnas apuradas na capital, Ancara, tudo sugere que o candidato do principal partido da oposição estaria a liderar as preferências.

O presidente Erdogan descreveu este momento como uma questão de sobrevivência após incidentes no sudeste do país terem resultado na morte de dois membros do partido no poder, AK.

Na maior cidade do país, Istambul, o candidato do partido AK, o antigo primeiro-ministro, Binali Yildirim, mantém a ldierança do escrutíneo.

De recordar que o presidente Erdogan domina a política turca há mais de 16 anos.

Durante este período a Turquia beneficiou de um período de desenvolvimento económico que agora está a dar sinais de abrandamento.