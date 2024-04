Vitória da oposição é sinal de "ingratidão", dizem apoiantes de Erdoğan na Turquia

De Euronews

A oposição manteve a câmara de Istambul e conseguiu avanços em redutos do partido de Erdoğan, nas eleições locais deste domingo.

Os apoiantes do partido no poder na Turquia acusam o povo turco de "ingratidão", perante os resultados das eleições locais, que deram um grande avanço à oposição.

O Partido Republicano do Povo (CHP) ganhou a maioria dos municípios de 36 das 81 províncias da Turquia e conseguiu fazer incursões em muitos redutos do partido de Erdogan.

O atual presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, do CHP, obteve 50,6% dos votos em Istambul, enquanto o candidato do partido AKP do presidente Recep Tayyip Erdoğan,Murat Kurum, obteve 40,5%.

Fatma Hanedar, de 40 anos, é apoiante do partido no poder: "Não devia ter havido tanta ingratidão. Não vi nada de relevante feito pela oposição. Sei que é chover no molhado, mas isto é uma loucura, Não consigo aceitar", diz.

Já para Ayse Poplata, apoiante da oposição, os resultados são um sinal de esperança: "Para ser sincera, acordámos com um bom dia. Acredito que os resultados serão benéficos para o nosso país. Vivemos todos na mesma terra. Tenho a certeza de que todos farão o que puderem pela nossa felicidade, pela nossa paz", diz.