Observadora das eleições autárquicas na Turquia expulsa depois de acusações de ser pró curda

Uma dirigente do Partido da Refundação Comunista italiano foi expulsa da Turquia. Anna Camposampiero estava no país para assistir às eleições locais como observadora, mas Ancara acusou-a de posições pró-curdas.

No domingo, os cidadãos turcos voltam às urnas para as eleições locais, menos de um ano após as eleições gerais que levaram à reeleição, pelo terceiro mandato consecutivo, do presidente Recep Tayyip Erdogan e do seu partido conservador, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP).

As eleições constituem um teste importante tanto para Erdoğan como para o AKP e os partidos da oposição, que se fragmentaram após a derrota da coligação liderada pelo Partido Republicano do Povo (CHP) nas eleições parlamentares e presidenciais de maio de 2023.

Mais de 60 milhões de eleitores são chamados a eleger autarcas e vereadores de todas as cidades, províncias e distritos do país. A corrida mais importante é disputada nas duas principais cidades da Turquia, Istambul e Ancara. As duas cidades passaram surpreendentemente em 2019 para o principal partido da oposição, o CHP, após 25 anos de governo do AKP, e Erdoğan pretende reconquistá-las.

Anna Camposampiero, observadora de Rifondazione Comunista, expulsa da Turquia

Milhares de observadores eleitorais voluntários receberam formação local sobre as regras eleitorais turcas de modo a controlar a fraude e garantir a imparcialidade da votação.

Mas, ao contrário do previsto, Anna Camposampiero, membro da secretaria nacional do Partido da Refundação Comunista (PRC) e membro da Esquerda Europeia, não vai estar na equipa de observadores.

De acordo com o seu partido, Camposampiero foi expulsa da Turquia e embarcou num voo que chegou pela manhã ao aeroporto de Bérgamo.

"Soubemos que o regime de Erdogan proibiu a nossa camarada de entrar na Turquia. Ainda não foi possível verificar as razões da medida, mas tem certamente a ver com o seu compromisso de apoiar os direitos do povo curdo e da oposição de esquerda na Turquia", escreve Maurizio Acerbo, secretário nacional do PRC.

"Recordamos que Anna devia desempenhar o papel de observadora nas eleições locais nas regiões de maioria curda na região de Dyarbakir. A sua expulsão é um bom exemplo do clima de repressão em que se realizarão as eleições locais na Turquia", conclui Acerbo.

Anna Camposampiero é candidata às eleições europeias de junho, integrando a lista “Paz, Tierra, Dignidade”.