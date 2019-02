Morreu um dos melhores guarda-redes de todos os tempos

Morreu Gordon Banks. Considerado um dos melhores guarda-redes de todos os tempos, o inglês tinha 81 anos de idade. De acordo com o comunicado feito pela família, morreu de forma pacífica enquanto dormia na sua casa em Stoke-on-Trent.

Gordon Banks brilhou com as camisolas do Leicester e do Stoke, mas foi ao serviço da seleção inglesa que atingiu o topo do futebol mundial. Setenta e três vezes internacional pela Inglaterra, foi uma figura essencial na equipa que venceu o único título mundial da sua história, com uma vitória frente à República Federal da Alemanha no Estádio de Wembley em 1966.

Brilhante entre os postes, Gordon Banks foi por seis vezes distinguido pela FIFA como o melhor guarda-redes do mundo. Para a lenda ficou ainda aquela que é considerada por muitos como a melhor defesa de todos os tempos, uma resposta brilhante a um cabeceamento de Pelé no mundial de 1970.