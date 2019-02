Tamanho do texto

Entre julho e novembro de 2018, as exportações americanas de whisky para a União Europeia (UE) caíram 8,7%, em comparação com igual período do ano anterior.

A queda acentuada é revelada num relatório anual do Conselho de Bebidas Destiladas, apresentado em Nova Iorque.

O documento destaca o impacto negativo de tarifas de retaliação resultantes das contendas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

A UE é o maior mercado de exportação do setor.