Prémios Laureus distinguem nomes grandes do desporto mundial

O número um do ténis mundial Novak Djokovic recebeu o prémio Laureus de desportista do ano numa cerimónia realizada esta segunda-feira no Mónaco.

O ténista sérvio ocupa agora a terceira posição da classificação mundial atrás do espanhol Rafa Nadal e do suíço Roger Federer.

Na categoria de senhoras a escolhida foi a ginasta norte-americana Simone Biles. A multi-campeã olímpica arrecadou um total de 20 medalhas olímpicas em várias competições mundiais partilhando o recorde com a russa Svetlana Khorkina para o maior número de medalhas de ouro numa competição mundial.

O antigo treinador da equipa de futebol britânica Arsenal, o francês Arsene Wenger, foi galardoado com o prémio carreira. O prémio foi anunciado pelo antigo colega de equipa, o espanhol Cesc Fabregas.

Entre os destaques da noite contou-se ainda o prémio Espírito do Desporto atribuído à campeã de esqui norte-americana, Lindsey Vonn, que anunciou recentemente a saída das competições.