Macron anuncia combate ao antissemitismo

Emmanuel Macron compareceu no jantar anual do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França (CRIF), onde assumiu o compromisso de combate ao antissemitismo.

De acordo com o governo, os ataques antissemitas estão a aumentar em França, país que acolhe a maior comunidade judaica da Europa.

"O nosso país e o resto da Europa e quase todas as democracias ocidentais foram confrontados com um ressurgimento do antissemitismo, provavelmente sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, nos últimos anos, o antissemitismo foi mortal em França", afirmou o presidente.

Entre as medidas anunciadas pelo presidente francês estão uma definição mais abrangente de antissemitismo na lei, a extinção de três associações de extrema-direita, uma auditoria a escolas para combater o abandono escolar de jovens judeus e a luta contra o ódio na internet.