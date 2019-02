Tamanho do texto

É o ponto alto de um dos Carnavais mais antigos do mundo... O "voo do anjo" voltou a encantar o público no Carnaval de Veneza. Como manda a tradição, o célebre voo terminou na praça de São Marcos, frente a 23 mil de pessoas.

Este é um evento com mais de 5 séculos de história onde os foliões se escondem atrás das máscaras e escrevem esta história a cada edição. Desta vez foram dois anjos que desceram dos céus, naquele que é o evento mais aguardado do Carnaval.

Veneza revive outras épocas e dança em bailes à antiga. Os trajes nobres e as máscaras tomam conta da cidade - que se enche de turistas, de cor e de magia. As celebrações do Carnaval acontecem até dia 5 de março e os anjos de Veneza voam cada vez mais alto.