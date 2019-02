Tamanho do texto

A Alemanha e a Holanda são os países que mais beneficiaram da criação da moeda única, de acordo com um estudo do Centro para as Políticas Europeias, na Alemanha.

A riqueza aumentou, em média, 20 mil euros per capita, em relação a 1999, quando o euro foi lançado.

Por outro lado, italianos e franceses foram os que ficaram mais pobres.