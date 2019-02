Trump reclama e preços do petróleo caem

O preço do petróleo caiu, esta segunda-feira, após Donald Trump ter criticado a Organização dos Exportadores de Petróleo.

Ao início da tarde as bolsas registaram recuos superiores a um dólar no preço do barril de Brent, para entrega em março.

A resposta dos mercados ocorreu depois do presidente norte-americano ter reclamado, no Twitter, que o preço do petróleo está muito alto, pedindo à OPEP para ir com calma pois o mundo não aguenta uma subida de preços.

Desde o início deste ano, os custos do petróleo subiram cerca de 20 %, após uma forte queda em 2018.

Em dezembro, a OPEP e os produtores aliados, liderados pela Rússia, concordaram em cortar a produção mundial em 1 milhão e 200 mil barris diários.

Recorde-se que os Estados Unidos da América impuseram sanções às exportações de petróleo do Irão e da Venezuela.