Resiliência japonesa inspira o mundo

_Resiliência: capacidade de defesa e recuperação perante fatores ou condições adversos (fonte: infopedia)

O Japão teve de enfrentar, nos últimos anos, vários desastres naturais. O sismo em Kobe, em 1995, fez mais de seis mil vítimas mortais, no entanto, a cidade manteve-se de pé. A resiliência do seu povo inspirou milhões em todo o mundo.

O Governo do Japão, em colaboração com o The International Academic Forum, decidiu organizar aqui o Fórum de Resiliência Kansai de 2019 (22 de fevereiro).

O evento atraiu cientistas e académicos de todo o mundo. Todos concordam que a resiliência é um traço de sobrevivência necessário para indivíduos e sociedades e pode ser aplicada a vários tipos de desafios.