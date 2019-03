"Breves de Bruxelas": Expulsão do Fidesz, Imposto aviação comercial e Cibersegurança

Tamanho do texto

PSD e CDS-PP estão entre os 12 partidos de centro-direita que pediram oficialmente a suspensão ou expulsão de Viktor Orbán e do Fidesz do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu.

O pedido surge devido às posições anti-imigração e de acolhimento a refugiados do primeiro-ministro húngaro.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: