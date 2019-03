Críticos de Nicolás Maduro nas ruas de Caracas... apoiantes também

Tamanho do texto

A oposição a Nicolás Maduro até respondeu ao apelo de Juan Guaidó e saiu para as ruas este sábado mas a Polícia Nacional Bolivariana não esteve pelos ajustes e impediu a manifestação. Seguiram-se momentos de tensão e, de acordo com a Efe, a polícia usou mesmo gás lacrimogéneo para tentar dispersar a multidão. Os manifestantes acabaram por permanecer no local.

O presidente da Assembleia Nacional, autoproclamado presidente interino, apelou precisamente à mobilização popular garantindo que irão continuar na rua até conseguirem a liberdade.

No entanto as manifestações não se limitam aos apoiantes de Guaidó, também os fiéis ao regime saíram para a rua para mostrarem o seu apoio à revolução bolivariana.

Nicolás Maduro aproveitou para desferir mais um ataque aos Estados Unidos nas redes sociais. Acusou os norte-americanos de estarem desesperados para deitar as mãos aos recursos naturais do país e garantiu que se iriam manter firmes na defesa do seu território, exigindo aos "yankees" que fossem para casa.

As manifestações tiveram lugar horas depois de um corte de energia que deixou metade do país às escuras... e ambas as partes a acusarem-se mutuamente.