Apagão deixa Venezuela às escuras

Venezuela voltou a ser atingida por um apagão. A capital, Caracas, e pelo menos 18 estados ficaram às escuras, esta quinta-feira, e o o Governo de Nicolás Maduro denunciou "uma sabotagem" na principal central hidroelétrica.

Em Caracas, a energia foi cortada abruptamente e o apagão durou mais de quatro horas.

"Antes de mais, estamos preocupados com a própria segurança, porque quando as luzes se apagam, os criminosos aproveitam. As vias públicas não funcionam, há pessoas nas ruas mas as autoridades não estão presentes. Então, temos de andar com cautela para nos protegermos e chegarmos a casa."

O apagão afetou serviços, como transportes e semáforos, as linhas telefónicas e de internet foram interrompidas, assim como a distribuição de água.

Segundo a imprensa local, a falha afetou o Aeroporto Simón Bolívar de Maiquetía, o principal do país, tendo sido desviados vários voos.