"Breves de Bruxelas": Conferência para a Síria, Poluição do ar e proteção aos denunciantes

Bruxelas acolhe a terceira Conferência de doadores para a Síria até quinta-feira (14 de março). Ao todo, são mais de 80 as delegações de alto nível que marcam presença no encontro com o objetivo de manter a comunidade internacional mobilizada para ajudar e resolver a crise síria.

Desde 2011 que o país está em guerra e a situação humanitária é cada vez pior. Cerca de 11 milhões de pessoas continuam a depender da ajuda internacional.

