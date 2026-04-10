Polícia investiga possível ataque antissemita em Munique

Um restaurante israelita foi atacado em Munique na madrugada de sexta-feira. A polícia local presume um motivo antissemita.

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Segundo testemunhas, ouviram-se três estrondos por volta da meia-noite. A polícia explicou que foram lançados engenhos pirotécnicos para a sala de jantar do restaurante "Eclipse". O tipo de engenho explosivo envolvido está atualmente a ser investigado pela polícia científica alemã.

O presumível ataque incendiário causou vários milhares de euros de prejuízos. Ninguém ficou ferido. As montras do bar, que estava desocupado na altura, apresentavam grandes buracos em dois locais e uma outra janela ficou danificada.

Inicialmente, os antecedentes do crime não eram claros, com os primeiros indícios a não apontarem para possíveis suspeitos.

O departamento de investigação criminal de Munique tomou conta da investigação. Andreas Franck, o responsável central pelo antissemitismo da justiça bávara, é um dos envolvidos.

Operador não se quer deixar intimidar

De acordo com o restaurante, não houve ameaças específicas anteriormente. "Não queremos insinuar nada, mas somos um restaurante israelita visível - por isso, esta é uma suposição óbvia", disse à agência noticiosa alemã (dpa).

Apesar do ataque, o restaurante tenciona continuar a funcionar. A sua reabertura está prevista para o final da tarde. As janelas danificadas foram provisoriamente protegidas e serão substituídas mais tarde.

"Não nos vamos deixar intimidar. Vamos abrir", afirmou Dratva.

A vidraça do restaurante israelita "Eclipse", em Munique, foi danificada em três sítios (c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Entretanto, o restaurante está também a receber a solidariedade do público. Foi anunciada uma manifestação de solidariedade para as 17 horas, perto do restaurante, na qual tencionam participar várias organizações e indivíduos.

O ataque provocou também reações políticas. A cônsul-geral de Israel no sul da Alemanha, Talya Lador-Fresher, escreveu no Instagram: "A melhor e mais sensata resposta a este ataque é visitar o restaurante e pedir uma refeição".

O comissário para o antissemitismo do governo bávaro, Ludwig Spaenle, considerou o ato como um ataque ao diálogo intercultural: "Pode-se criticar o governo israelita, mas não se pode atacar essas instituições".

Crimes antissemitas na Alemanha em máximos históricos

Os crimes antissemitas na Alemanha aumentaram significativamente nos últimos anos.

Um novo recorde foi atingido em 2024: as autoridades registraram um total de 6.236 casos, incluindo 173 atos de violência, conforme relatado pelo Integration Media Service.

De acordo com as autoridades de segurança, cerca de metade das infracções podem ser atribuídas ao espetro da extrema-direita. Cerca de 31% são atribuídos a uma "ideologia estrangeira".

O número de crimes relacionados com o conflito no Médio Oriente já tinha quase duplicado de 2022 para 2023.

Em conexão com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas, e a subsequente ofensiva militar israelta na Faixa de Gaza, na qual, de acordo com vários números, mais de 100.000 pessoas foram mortas, o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) registrou um total de 15.900 crimes politicamente motivados até o final de setembro de 2025.

A autoridade classifica cerca de 6.400 destes crimes como de motivação antissemita. Em 2023 e 2024, a maioria destas infrações foi atribuída a uma "ideologia estrangeira" ou "religiosa".

O espetro de crimes antissemitas vai desde o incitamento ao ódio, danos à propriedade e insultos até ataques físicos a judeus. A polícia também regista cada vez mais casos de utilização de símbolos de organizações inconstitucionais.

As organizações da sociedade civil registam também um número crescente de ataques a monumentos e locais de memória.

Críticas às estatísticas oficiais

Há anos que as estatísticas policiais são objeto de críticas. Os peritos consideram que muitos incidentes não são comunicados.

Um estudo da Universidade de Bielefeld demonstra-o: apenas cerca de um quarto das pessoas afectadas denunciam incidentes antissemitas. As razões apresentadas pelas pessoas afectadas incluem a falta de confiança nas autoridades ou dúvidas sobre a eficácia das denúncias.

Por isso, organizações independentes chegam a números significativamente mais elevados nalguns casos.

Por exemplo, o Centro de Investigação e Informação sobre Antissemitismo (RIAS) documentou 8 627 incidentes antissemitas em todo o país em 2024 - um aumento de cerca de 77% em comparação com 2023 (4 886 casos).

Com base em relatórios enviados à associação federal e às suas delegações regionais. No entanto, também aqui a metodologia é por vezes criticada, uma vez que alguns observadores consideram que o conceito de antissemitismo relacionado com Israel é demasiado amplo.