"The Mustang": redenção a galope

Um criminoso violento, detido numa prisão numa área remota do Estado norte-americano do Nevada, participa num programa de reabilitação que envolve o treino de "mustangs", os cavalos selvagens do noroeste dos Estados Unidos. Está dado o mote para a primeira longa metragem da jovem realizadora francesa Laure de Clermont-Tonnerre, intitulada "The Mustang".

O ator belga Matthias Schoenaerts, que desempenha o papel principal, diz que "o filme fala de um homem que se redescobre através de um programa de reabilitação. É um filme muito relevante e importante porque, em certa medida, é um manifesto à bondade e ternura".

"The Mustang" é uma história com uma base real, bem recebida no Festival de Sundance no fim de janeiro e que chegará aos ecrãs europeus este verão.