XI Jinping em operação de charme em França

Numa digressão europeia para conquistar apoio ao ambicioso programa económico apelidado de "nova rota da seda", o Presidente chinês XI Jinping foi recebido pelo homólogo francês, Emmanuel Macron depois de uma visita ao Mónaco.

Os dois e as respetivas primeiras damas jantaram em Beaulieu-sur-Mer na costa mediterrânica.

Apesar dos sorrisos, Macron reserva algum ceticismo quando à nova rota da seda, visto por Paris, Berlim e Bruxelas com cautela.

Mas Xi Jinping está confiante e disse mesmo à imprensa francesa que os dois países vão conseguir grandes coisas no futuro.

Um desejo que será idêntico ao que preconiza para Itália, país que se rendeu aos encantos império do meio e ao "Belt and Road Initiative". Roma assinou no sábado de manhã o memorando do plano e subscreveu pelo menos 19 acordos ministeriais.

Aliás, Pequim terá planos para muitos países europeus, como Grécia, Hungria, Polónia e Portugal, que vêm com bons olhos o investimento da segunda maior economia do mundo, a quem a Merkel, Macron e Juncker dizem que, para além ser parceira é também rival.