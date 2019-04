Greenpeace contra subsídios europeus à agroindústria

Tamanho do texto

Ambientalistas da organização não-governamental Greenpeace estão contra a futura distribuição de subsídios europeuas às grandes explorações da agroindústria.

Numa ação de protesto, segunda-feira, no exterior do Parlamento Europeu, os ambientalistas pediram aos eurodeputados na Comissão de Agricultura que votem contra uma proposta da Comissão Europeia sobre a reforma da Política de Agrícola Comum (PAC).

A Greenpeace argumenta que a reforma da PAC deveria privilegiar o apoio aos pequenos agricultores e às práticas menos prejudiciais para o meio-ambiente.

“Os membros da comissão parlamentar de agricultura devem provar se estão do lado da agricultura familiar ou das explorações de nível industrial. As explorações da agroindústria maltratam os animais, contribuem para o aquecimento global, poluem o meio-ambiente e expulsam os pequenos agricultores do mercado. (....) Chegou a hora dos eurodeputados impedirem que o dinheiro dos contribuintes subsidie a agroindústria”, disse, em comunicado, Marco Contiero, diretor de política agrícola da delegação Greenpeace para a União Europreia.