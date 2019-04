Lisandro López festeja título na Superliga da Argentina

Avellaneda, em Buenos Aires, está em festa. O Racing Club garantiu este domingo o 18.° título de campeão de futebol da Argentina.

Capitaneada pelo ex-FC Porto Lisandro Lopez, o atual melhor marcador da Superliga, com 17 golos, a equipa de Avellaneda beneficiou do empate a um golo no terreno do Tigre, num jogo em que o marcador mexeu após erros dos guarda-redes rivais.

Para a história fica Augusto Solari, autor do golo que valeu o regresso do Racing aos títulos quatro anos depois de ter vencido o então "torneio de transição" de um torneio jogado em duas partes, Inicial (antes, Abertura) e Final (Clausura) para um só campeonato dividido em dois semestres.

A festa do Racing, celebrada também em Lisboa pelo actual jogador do Sporting CP MArcos Acuña, fica também marcada pela celebração macabra de um dos respetivos "hinchas" que se está tornar famoso pelo mundo fora.

Gabriel Aranda fez questão de participar na festa com o que garantiu ser a caveira do próprio avô, Valentín Aguilera.

O adepto garantiu ter sido este um ritual repetido ao longo da temporada sempre que o Racing jogou e por isso tinha de levar o avô para a festa do título.

Antes da partida da equipa rumo a Victoria, onde iria defrontar o Tigre, Gabriel Aranda já havia sido fotografado com a caveira nas mãos. Agora chegou mesmo a dar uma entrevista para o canal TNT Sports com o alegado crânio do avô nas mãos.

A Superliga argentina termina no próximo fim de semana. No domingo, a grande festa do Racing faz-se após a receção ao segundo classificado, o Defensa y Justicia, que está a quatro pontos do virtual campeão.

O Boca Juniors é terceiro e fecha o grupo de três equipas classificadas diretamente para a Taça Libertadores.