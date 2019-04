Stoltenberg quer convencer Trump do valor da NATO

Tamanho do texto

O secretário-geral da NATO, Jeans Stoltenberg, vai reunir-se, terça-feira, com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

Jeans Stoltenberg desloca-se a Washington para a celebração do 70º aniversário da Aliança Atlântica e lançará uma campanha para convencer o governo norte-americano de que a NATO não é apenas crucial para a segurança da Europa, mas também para a dessa potência.

Trump tem criticado os aliados europeus por não aumentarem a despesa com defesa. Em 2014, os membros comprometeram-se a fazer despesa de pelo menos 2 por cento do Produto Interno Bruto com o setor militar quando chegar a 2024.

Em 2018, apenas sete países atingiam essa meta, sendo que dois dos países mais ricos - França e Alemanha - ainda não pertencem a esse grupo.