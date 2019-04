Rolling Stones adiam digressão devido a coração de Mick Jagger

A digressão dos Rolling Stones pelo Canadá e pelos Estados Unidos da América foi adiada, em princípio para julho, devido a problemas de saúde de Mick Jagger.

Segundo a revista Rolling Stone, o cantor, de 75 anos, será submetido no final desta semana, em Nova Iorque, a uma operação para substituir uma válvula cardíaca.

Na sexta-feira, no Twitter, Jagger lamentou o adiamento da "No filter tour", que estava prevista para começar no dia 20 de abril, em Miami, nos Estados Unidos, e teria 17 concertos, incluindo no Canadá.

De acordo com uma fonte ligada ao grupo britânico, citada pela revista Billboard, os Rolling Stones deverão iniciar a digressão em julho. Em princípio, 16 dos concertos previstos para a "No Filter tour" irão ocorrer, com exceção daquele inserido no New Orleans Jazz & Heritage Festival, no dia 2 de maio.

Para já, os membros do grupo britânico lamentaram o adiamento, mas fizeram questão manifestar o apoio a Mick Jagger.