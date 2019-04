Tamanho do texto

Depois do Brexit, os cidadãos britânicos não deverão precisar de visto para visitas de curta duração a países da União Europeia.

O voto favorável na Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu vai no mesmo sentido do compromisso assumido pelos Estados-membros, mas o voto em plenário está marcado para quinta-feira.

A mesma isenção deverá aplicar-se aos cidadaos dos países da União Europe que visitem o Reino Unido.