Italianos querem ligação ferroviária com Lyon

Tamanho do texto

Milhares de pessoas participaram este sábado numa marcha na cidade italiana de Turim a favor da ligação ferroviária de alta velocidade entre Turim e a cidade francesa de Lyon.

É a quarta vez que os manifestantes descem à rua para reclamar a realização do controverso projeto que tem sido alvo de intenso debate em Itália.

Do lado do governo, o Movimento Cinco Estrelas, liderado por Luigi di Maio, opõe-se à ligação ferroviária; esta posição é contrariada pelo outro parceiro de coligação, a Liga, de Matteo Salvini que é a favor do projeto.

O projeto, parcialmente financiado pela União Europeia, tem como objetivo reduzir o tempo de viagem entre as duas cidades e libertar as estradas do trânsito de mercadorias que passaria a ser efetuado por comboio.