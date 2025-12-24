Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Migrantes em perigo e voluntários ameaçados no Mediterrâneo Central

Migrantes no mar resgatados pela SOS Humanidade
Migrantes no mar resgatados pela SOS Humanidade Direitos de autor  Elisabeth_Sellmeier/SOS Humanity
Direitos de autor Elisabeth_Sellmeier/SOS Humanity
De Stefania De Michele
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button

SOS Humanity denuncia as políticas europeias e italianas que dificultam o salvamento no Mediterrâneo central.

A rota migratória mais perigosa do Mediterrâneo central não é a mais vigiada. Entre a Tunísia e Lampedusa, está a consolidar-se um corredor marítimo pouco monitorizado, marcado por naufrágios não comunicados e por um crescente défice de busca e salvamento.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A ONG alemã SOS Humanity vai colocar no mar um segundo navio de salvamento, o veleiro Humanity 2, que poderá acolher até 100 pessoas a bordo e estará operacional no verão de 2026.

"O Humanity 2 não é apenas um navio de salvamento, mas irá monitorizar as violações dos direitos humanos na cada vez mais movimentada e largamente ignorada rota migratória da Tunísia para Lampedusa, a fim de responder à preocupante tendência de desaparecimento de pessoas no mar. Numa área tão vasta como o Mediterrâneo central, é crucial ter mais do que apenas um recurso", explica Till Rummenhohl, diretor-geral da SOS Humanity .

A nível político, Rummenhohl sublinha a necessidade de uma mudança de rumo: "continuaremos a apelar à UE e aos governos europeus para que atuem em conformidade com o direito internacional do mar e o direito internacional", apela.

"Reforçaremos e desenvolveremos uma intensa atividade de lobbying a nível da UE e das redes de políticos nacionais e comunitários que defendem os princípios humanitários, contra a reforma do sistema de asilo(Ceas) e a redução do espaço para a ajuda humanitária no Mediterrâneo Central", acrescenta.

Estamos a trabalhar com os principais parceiros internacionais e ONG (incluindo as Aldeias de Crianças SOS) para unir forças contra as consequências mortais das políticas de externalização
Till Rummenhohl
Diretor-Geral da SOS Humanity

Atores líbios e operações cada vez mais arriscadas

Durante anos, a segurança no Mediterrâneo Central deteriorou-se drasticamente devido à presença de vários atores líbios. "As suas manobras imprevisíveis e perigosas põem as pessoas em risco e colocam as nossas tripulações sob grande pressão", explica.

Segundo Rummenhohl, "as operações tornaram-se cada vez mais perigosas, especialmente nos últimos meses, como mostra o ataque armado sem precedentes contra o navio Ocean Viking da SOS Méditerranée, mas isto está longe de ser um acontecimento novo: desde o verão de 2024, uma proliferação de novos atores está a causar o caos no Mediterrâneo central, aumentando o risco da travessia para as pessoas em movimento e ameaçando a segurança dos trabalhadores humanitários envolvidos em operações de salvamento."

É inaceitável que hoje um voluntário humanitário tenha de
Till Rummenhohl
Diretor-Geral da SOS Humanity

Além disso", acrescenta Rummenhohl, "as nossas tripulações são cada vez mais obrigadas a testemunhar a repulsão ilegal, sabendo que homens, mulheres e crianças serão devolvidos à força à Líbia em vez de serem resgatados."

"Tudo isto tem um impacto drástico na saúde mental das nossas tripulações. Só em 2024 e 2025, a tripulação do navio de salvamento Humanity 1 enfrentou quatro incidentes diferentes em que foi ameaçada com palavras e armas de fogo e sujeita a manobras perigosas, tanto durante uma operação de salvamento como quando tentava chegar a pessoas em perigo. Estes ataques foram levados a cabo pela chamada Guarda Costeira líbia que opera com navios financiados pela UE", denuncia o diretor-geral da SOS Humanity.

Mais de um terço da tripulação é constituída por voluntários, tal como toda a equipa médica. "Os postos de voluntariado não são remunerados, mas a SOS Humanity cobre as despesas de viagem, alimentação e alojamento. Todos estes voluntários juntos protegem as pessoas no mar e fazem da SOS Humanity o que ela é", explica.

Voluntários da SOS Humanidade
Voluntários SOS Humanidade Elisabeth Sellmeier/SOS Humanity

Críticas às políticas italianas e europeias

A SOS Humanity denuncia abertamente as políticas que dificultam o salvamento e a proteção dos migrantes: "a política italiana de levar os sobreviventes para a Albânia e de deter de facto as pessoas que procuram proteção e que foram regularmente vítimas de violência, tráfico de seres humanos e tortura durante a sua fuga e estadia na Líbia ou na Tunísia, é profundamente desumana e viola os seus direitos fundamentais", declara a ONG.

"A SOS Humanity critica o acordo como mais uma estratégia para fugir à responsabilidade pelos direitos humanos dos refugiados e minar o sistema europeu e global de proteção internacional."

Rummenhohl explica que o acordo Itália-Líbia e as políticas de externalização da UE contribuem diariamente para as rejeições forçadas.

Com a Justice Fleet, decidimos cortar todas as comunicações com as autoridades marítimas líbias e continuaremos a manter esta aliança. Continuaremos a opor-nos à estratégia desumana e disfuncional da UE de cooperar com países terceiros que não respeitam o direito internacional e os direitos humanos
Till Rummenhohl
Diretor-Geral da SOS Humanity

"Como primeiro passo, exigimos o fim imediato do memorando com a Líbia", reitera a SOS Humanidade.

Justice Fleet: resistência civil

A Justice Fleet, fundada em 2025 por 13 ONG, decidiu suspender as comunicações operacionais com as autoridades marítimas líbias, que considera ilegítimas.

"No dia 9 de dezembro de 2025, pela primeira vez, o Humanity 1, um navio de socorro da recém-formada aliança J_ustice Fleet_, foi detido por se recusar a comunicar com o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento da Líbia. A Justice Fleet não reconhece os atores marítimos líbios como legítimos devido às suas documentadas violações dos direitos humanos, que constituem "crimes contra a humanidade".

Os que não conseguiram
Os que não conseguiram Elisabeth_Sellmeier/SOS Humanity

Rummenhohl denuncia o facto de a Itália ter imposto a detenção do Humanity 1, apesar de a tripulação ter efetuado salvamentos em total conformidade com o direito internacional, enquanto - diz o diretor-geral - os atores líbios apoiados pela UE continuam a violar a lei com impunidade.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Polícia expulsa 400 pessoas da maior colónia de imigrantes da Catalunha

Verificação de factos: Parlamento Europeu está a forçar Estados-membros a aceitar migração irregular?

Migrantes em perigo e voluntários ameaçados no Mediterrâneo Central