A Comissão Europeia vai iniciar as negociações comerciais com os Estados Unidos numa tentativa de suavizar as relações entre duas das maiores economias do mundo.

O órgão que coordena a política comercial dos 28 países membros obteve dos governos dois mandatos de negociação.

Um para cortar as tarifas dos produtos industriais e outro facilitar às empresas a adaptação dos produtos às exigências americanas ou europeias.