Festival de homenagem a Schwarzenegger junta 12.000 atletas

É apresentado como o maior evento multidesportivo da América do Sul: o Arnold Sports Festival South America juntou ao longo de três dias, em São Paulo, cerca de 12 mil atletas.

No entanto, no evento que homenageia o ator Arnold Schwarzenegger, todas as atenções estiveram voltadas para a prova de culturismo, a modalidade em que Schwarzenegger se destacou antes de rumar a Hollywood para brilhar em filmes como 'Conan, o Bárbaro', 'Exterminador Implacável' ou 'Desafio Total'.

"Este ano conseguimos diversos recordes aqui, com um número recorde de concorrentes. Temos 12.000 participantes no festival de desporto e fitness distribuídos por 40 modalidades diferentes", afirmou Schwarzenegger no evento.

O Arnold Festival foi criado em 1989 nos Estados Unidos e internacionalizou-se a partir de 2011.

O Brasil tornou-se a casa do evento para a América Latina em 2013 e o antigo governador da Califórnia fez questão de estar presente para conviver com os fãs e até tirar 'selfies' com alguns atletas.