Grupo armado ataca Ministério da Informação em Cabul

As forças afegãs conseguiram retirar centenas de civis do Ministério da Informação e Tecnologia, em Cabul, na sequência do ataque de um grupo armado.

Ao final da manhã, pelo menos três homens irromperam pelo complexo de edifícios governamentais. Seguiu-se uma forte explosão que, segundo as autoridades, pode ter sido causada por um bombista suicida. Dois dos atacantes foram abatidos. Há registo de, pelo menos, seis feridos.

Até ao momento, não há qualquer reivindicação.

Esta semana foi cancelada a reunião prevista no Qatar entre talibãs, representantes afegãos e uma delegação americana para falar do processo de paz no Afeganistão.