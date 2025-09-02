Sobe para 1.400 o número de mortos no sismo no Afeganistão

O número de vítimas mortais do terramoto que atingiu o leste do Afeganistão aumentou para 1.400 pessoas e pelo menos 3.000 ficaram feridas, segundo um porta-voz dos talibã.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O número de vítimas tem vindo a aumentar todos os dias após o terramoto de magnitude 6,0 que atingiu o país no domingo à noite, hora local, destruindo aldeias e cidades inteiras na província oriental de Kunar, na fronteira com o Paquistão.

As autoridades alertaram para o facto de os números poderem aumentar ainda mais à medida que a ajuda chega a zonas isoladas onde há muitos feridos.

Muitos habitantes da província de Kunar vivem em vales fluviais íngremes separados por altas montanhas. As agências de ajuda humanitária afirmaram que muitos membros das suas equipas estavam a fazer a viagem para as zonas mais isoladas a pé, devido ao terreno acidentado e às estradas em mau estado.

"Os feridos estão a ser retirados, pelo que estes números podem mudar significativamente", disse Yousaf Hammad, porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes do Afeganistão.

Um homem e um menino atravessam um riacho ao lado de uma casa destruída por um terramoto que matou muitas pessoas e destruiu aldeias no leste do Afeganistão, em Mazar Dara. AP

"O terramoto provocou deslizamentos de terras em algumas zonas, bloqueando as estradas, mas estas já foram reabertas e as restantes estradas serão reabertas para permitir o acesso a zonas de difícil acesso".

Talibãs apelam à ajuda

Os talibãs apelaram à ajuda internacional na sequência da catástrofe, que ocorre num momento em que o país está a sofrer uma grave crise económica e a retirada da ajuda internacional após a tomada do poder pelos talibãs em 2021.

Até à data, o Reino Unido prometeu 1 milhão de libras esterlinas para financiamento de emergência, a dividir entre as agências humanitárias e não o governo talibã, que o Reino Unido não reconhece.

Outros governos, incluindo a China, ofereceram ajuda de emergência.

Mark Calder, diretor da World Vision, agência de ajuda humanitária no Afeganistão, alertou para o facto de mais de 250.000 pessoas "engrossarem as fileiras" dos que precisam de ajuda para aceder às necessidades e serviços básicos, caso não sejam disponibilizados recursos.

"Isto significará mais pessoas a viver sem abrigo adequado, sem acesso a alimentos nutritivos para alimentar as suas famílias, sem água potável e, por extensão, sem desnutrição e sem doenças, num contexto em que o sistema de saúde simplesmente não consegue dar resposta", afirmou Calder.