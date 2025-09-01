Vídeo. Busca desesperada por sobreviventes após terramoto no Afeganistão

O terramoto de magnitude 6,0 ocorreu no domingo à noite na província de Kunar, perto de Jalalabad. Aldeias inteiras foram arrasadas e os sobreviventes cavaram com as mãos para resgatar aqueles presos sob os escombros.
As operações de resgate continuaram na segunda-feira, com helicópteros a transportarem os feridos para hospitais, enquanto as estradas bloqueadas dificultavam a entrega de ajuda. As autoridades alertaram que o número de vítimas provavelmente aumentará, pois áreas remotas continuam isoladas.
As Nações Unidas e grupos de ajuda humanitária afirmaram que o desastre agravou a crise humanitária no Afeganistão. Tremores também foram sentidos no Paquistão, onde o primeiro-ministro Shehbaz Sharif expressou condolências e ofereceu ajuda.