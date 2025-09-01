Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Um helicóptero militar transportando vítimas feridas de um terramoto no leste do Afeganistão descola de Mazar Dara, na província de Kunar, Afeganistão, segunda-feira, 1 de setembro de 2025
No Comment

Vídeo. Busca desesperada por sobreviventes após terramoto no Afeganistão

Últimas notícias:

Um forte sismo no leste do Afeganistão causou pelo menos 800 mortos e mais de 2.500 feridos, informou o governo talibã na segunda-feira.

O terramoto de magnitude 6,0 ocorreu no domingo à noite na província de Kunar, perto de Jalalabad. Aldeias inteiras foram arrasadas e os sobreviventes cavaram com as mãos para resgatar aqueles presos sob os escombros.

As operações de resgate continuaram na segunda-feira, com helicópteros a transportarem os feridos para hospitais, enquanto as estradas bloqueadas dificultavam a entrega de ajuda. As autoridades alertaram que o número de vítimas provavelmente aumentará, pois áreas remotas continuam isoladas.

As Nações Unidas e grupos de ajuda humanitária afirmaram que o desastre agravou a crise humanitária no Afeganistão. Tremores também foram sentidos no Paquistão, onde o primeiro-ministro Shehbaz Sharif expressou condolências e ofereceu ajuda.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE