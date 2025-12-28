Vídeo. Brigitte Bardot ao longo dos anos: vida sob os holofotes

Brigitte Bardot, estrela do cinema francesa que marcou o glamour cinematográfico dos anos 60 antes de se dedicar ao ativismo militante pelos animais, morreu aos 91 anos.
Morreu em casa, no sul de França, segundo a Fundação Brigitte Bardot. Não foi avançada a causa da morte.
Bardot tornou-se mundialmente famosa em 1956 com "E Deus Criou a Mulher", filme que chocou o público e a transformou num símbolo internacional de liberdade sexual.
Abandonou o cinema aos 39 anos e dedicou a vida à proteção dos animais. Criou uma fundação bem financiada e fez campanha em todo o mundo contra a crueldade. O trabalho valeu-lhe distinções oficiais e amplo respeito público.