Vídeo. Espanha: Els Enfarinats junta foliões em batalha de farinha e ovos

Foliões de Ibi, no sudeste de Espanha, celebraram a peculiar festa com mais de 200 anos conhecida como Els Enfarinats.
A pequena localidade é famosa pela celebração centenária dos 'Els Enfarinats'.
Os foliões vestem trajes de estilo militar para encenar um falso 'golpe' e tomar o poder na localidade até ao pôr do sol.
Quem for apanhado a infringir as regras tem de pagar uma coima, com todas as receitas a reverter para instituições de solidariedade.
Acredita-se que a festa tenha mais de 200 anos.
Els Enfarinats continua a ser uma das tradições de inverno mais curiosas e duradouras de Espanha, misturando sátira, confusão e espírito comunitário em iguais proporções.