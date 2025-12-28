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Foliões participam no festival Els Enfarinats, uma batalha com farinha, ovos e petardos, na cidade de Ibi, perto de Alicante, Espanha, 28 de dezembro de 2025.
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Vídeo. Espanha: Els Enfarinats junta foliões em batalha de farinha e ovos

Últimas notícias:

Todos os 28 de dezembro, Ibi, em Alicante, transforma-se num campo de batalha coberto de farinha no festival Els Enfarinats

Foliões de Ibi, no sudeste de Espanha, celebraram a peculiar festa com mais de 200 anos conhecida como Els Enfarinats.

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A pequena localidade é famosa pela celebração centenária dos 'Els Enfarinats'.

Os foliões vestem trajes de estilo militar para encenar um falso 'golpe' e tomar o poder na localidade até ao pôr do sol.

Quem for apanhado a infringir as regras tem de pagar uma coima, com todas as receitas a reverter para instituições de solidariedade.

Acredita-se que a festa tenha mais de 200 anos.

Els Enfarinats continua a ser uma das tradições de inverno mais curiosas e duradouras de Espanha, misturando sátira, confusão e espírito comunitário em iguais proporções.

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