Ajax vence Tottenham e vê final da Liga dos Campeões mais perto

Um golo de Donny van de Beek, aos 15 minutos, foi o suficiente para o Ajax vencer 1-0 em casa do Tottenham, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.

O golo cedo deixou a equipa holandesa bem encaminhada para atingir a final da prova, num encontro em que os ingleses já não podiam contar com o seu principal avançado, Harry Kane, lesionado, nem com o sul-coreano Son, castigado, tendo ainda sofrido novo revés com a lesão, ainda na primeira parte (39 minutos), do seu defesa-central holandês Vertonghen.

A segunda mão está agendada para o dia 08 de maio, em Amesterdão.