Liverpool sagra-se campeão europeu

A capital espanhola acolheu a final da Liga dos Campeões disputada por duas equipas britânicas.

Frente a frente estiveram o Tottenham e o Liverpool FC.

Coube ao Liverpool abrir o marcador aos dois minutos com um golo de Mohamed Salah depois de Sissoko ter tocado na bola com a mão. O árbitro havia assinalado grande penalidade a favor do Liverpool.

A primeira parte terminou com vantagem do Liverpool. Na segunda parte o Tottenham redobrou os esforços mas sem sucesso.

O segundo momento alto da partida ocorreu aos 87 minutos com um golo do Liverpool.

Dois a zero, golo marcado pelo internacional belga Divock Origi que momentos antes havia sido chamado a substituir Roberto Firmino nos "Reds".

Para o Liverpool tratou-se da oportunidade de reclamar a coroa europeia que lhes escapa há quatro finais, duas delas sob o comando do treinador Jurgen Klopp.