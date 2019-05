Manifestações em Hamburgo contra preços das rendas

Tamanho do texto

Milhares de pessoas saíram às ruas de Hamburgo contra o aumento do custo das rendas. Trata-se de uma união entre arrendatários e sindicatos denominada "movimento das rendas". Temem que apenas as pessoas com melhores salários possam viver na cidade, num futuro próximo.

Os participantes neste movimento pedem a construção de mais habitações sociais e dizem que a cidade não deve vender mais espaços de escritório. Com a falta de apartamentos a um preço acessível, os manifestantes exigem uma mudança na política habitacional.