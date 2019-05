Tamanho do texto

Na edição desta noite damos destaque à decisão do Irão de anunciar a retirada parcial do acordo nuclear. Dentro do tema, falamos da reação da Europa e dos EUA à decisão iraniana.

Vamos também até ao Reino Unido, onde Theresa May volta ao parlamento britânico, ao debate com a oposição sobre a questão do Brexit. Também sobre o Brexit, Peter Hook, um dos fundadores da banda Joy Division, partilhou, em entrevista à Euronews, a opinião sobre o momento que o país atravessa.